Кравцов в ближайшее время приступит к тренировкам с «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов в ближайшие время должен приступить к тренировкам с командой. Если он успешно пройдет все тесты и медосмотр, то сможет начать занятия уже завтра, пишет в Twitter журналист Винс Меркольяно в Twitter 22 марта.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кравцов провел 49 матчей, в которых набрал 24 (16+8) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.

В сезоне-2019/20 Кравцов уже выступал в системе «Рейнджерс»: на его счету 39 игр в АХЛ за «Хартфорд», в составе которого он набрал 15 (6+9) очков. В НХЛ он не провел ни одной встречи.

Кравцов готов дебютировать в «Рейнджерс». Но так ли он там нужен?