Кравцов набрал первое очко за «Ванкувер»

«Ванкувер» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

Нападающий Брок Босер реализовал большинство «Кэнакс». Ассистировал ему российский форвард Виталий Кравцов. Для 23-летнего россиянина это первое очко за новую команду, в которую он был обменян из «Рейнджерс» в конце февраля.

Всего в этом сезоне Кравцов набрал 7 (3+4) очков в 30 встречах.