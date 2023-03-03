Кравцов набрал первое очко за «Ванкувер»
«Ванкувер» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
Нападающий Брок Босер реализовал большинство «Кэнакс». Ассистировал ему российский форвард Виталий Кравцов. Для 23-летнего россиянина это первое очко за новую команду, в которую он был обменян из «Рейнджерс» в конце февраля.
Всего в этом сезоне Кравцов набрал 7 (3+4) очков в 30 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|39
|20
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|62
|35
|27
|79
|4
|Питтсбург
|61
|31
|30
|71
|5
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|6
|Вашингтон
|63
|30
|33
|66
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|61
|48
|13
|101
|2
|Торонто
|61
|37
|24
|82
|3
|Тампа-Бэй
|61
|37
|24
|79
|4
|Баффало
|60
|31
|29
|66
|5
|Оттава
|61
|31
|30
|66
|6
|Флорида
|63
|30
|33
|66
|7
|Детройт
|61
|28
|33
|65
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|61
|32
|29
|77
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|59
|30
|29
|66
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|61
|36
|25
|78
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|61
|34
|27
|74
|4
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|62
|20
|42
|48
Результаты / календарь
21.02
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23.02
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26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
|3.03
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|1 : 2
|3.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Детройт – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|3 : 5
|3.03
|03:00
|
Бостон – Баффало
|7 : 1
|3.03
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|3.03
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|3.03
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|- : -
|3.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|3.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27
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