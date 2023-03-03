Капризов на 44-й секунде открыл счет в матче с «Ванкувером»

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 44-й секунде встречи голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для 25-летнего россиянина этот гол стал 38 в этом сезоне.

Теперь на счету Капризова 72 (38+34) очка в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ.