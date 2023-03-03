НХЛ, 3 марта: «Тампа-Бэй» — «Питтсбург», «Рейнджерс» — «Оттава» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ.
3 марта, пятница
3.00 (мск). «Бостон» — «Баффало»
3.00. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
6.00. «Ванкувер» — «Миннесота»
6.30. «Лос-Анджелес» — «Монреаль»
6.30. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|39
|20
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|61
|35
|26
|79
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|63
|30
|33
|66
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|61
|37
|24
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|61
|32
|29
|77
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|61
|36
|25
|78
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|4
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|62
|20
|42
|48
Результаты / календарь
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
|3.03
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|- : -
|3.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|- : -
|3.03
|03:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -
|3.03
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|- : -
|3.03
|03:00
|
Бостон – Баффало
|- : -
|3.03
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|3.03
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|3.03
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|- : -
|3.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|3.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|46
|2.29
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