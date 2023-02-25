«Рейнджерс» обменяли российского форварда Кравцова в «Ванкувер»

«Ванкувер» на официальном сайте объявил об обмене российского нападающего Виталия Кравцова из «Рейнджерс».

За россиянина «Рейнджерс» получили нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026.

В текущем сезоне 23-летний Кравцов сыграл за «Рейнджерс» 28 матчей и набрал 6 (3+3) очков.