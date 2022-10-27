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Сегодня, 12:05

Кожевников объяснил, почему игру Сорокина нельзя назвать шедевром

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Советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в матче против «Рейнджерс» (3:0).

«Его уже и без меня оценили, если он стал первой звездой матча. Талантливый человек, хороший игрок. Что здесь говорить? Он должен так играть. Не зря же он первый вратарь. Он поменял команду, сейчас у него уже есть стимул доказывать. Он один из сильнейших вратарей нашего хоккея. Там есть еще и Шестеркин, там есть другой штатный вратарь. Если бы он вообще не пропускал, тогда да, это был бы шедевр, но он же пропускает иногда», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Сорокин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче против «Рейнджерс» российский голкипер отразил 41 бросок.

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Илья Сорокин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Александр Кожевников
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Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В тройке — Нюджент-Хопкинс и Сергачев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 6 4 2 9
2 Питтсбург 7 4 3 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 7 4 3 8
4 Сиэтл 8 3 5 8
5 Лос-Анджелес 8 4 4 8
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
7 Анахайм 7 1 6 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
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1.11
27.10 02:30
Айлендерс – Рейнджерс
3 : 0
27.10 03:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 1 : 3
27.10 05:00
Анахайм – Тампа-Бэй
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Вратари (КН)
И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 8 12
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

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