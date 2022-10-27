Кожевников объяснил, почему игру Сорокина нельзя назвать шедевром
Советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в матче против «Рейнджерс» (3:0).
«Его уже и без меня оценили, если он стал первой звездой матча. Талантливый человек, хороший игрок. Что здесь говорить? Он должен так играть. Не зря же он первый вратарь. Он поменял команду, сейчас у него уже есть стимул доказывать. Он один из сильнейших вратарей нашего хоккея. Там есть еще и Шестеркин, там есть другой штатный вратарь. Если бы он вообще не пропускал, тогда да, это был бы шедевр, но он же пропускает иногда», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.
Сорокин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче против «Рейнджерс» российский голкипер отразил 41 бросок.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|12
|2
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|3
|Баффало
|6
|4
|2
|8
|4
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|5
|Детройт
|6
|3
|3
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|5
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Рейнджерс
|3 : 0
|27.10
|03:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|1 : 3
|27.10
|05:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|2 : 4
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|8
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43