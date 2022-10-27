Кожевников объяснил, почему игру Сорокина нельзя назвать шедевром

Советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в матче против «Рейнджерс» (3:0).

«Его уже и без меня оценили, если он стал первой звездой матча. Талантливый человек, хороший игрок. Что здесь говорить? Он должен так играть. Не зря же он первый вратарь. Он поменял команду, сейчас у него уже есть стимул доказывать. Он один из сильнейших вратарей нашего хоккея. Там есть еще и Шестеркин, там есть другой штатный вратарь. Если бы он вообще не пропускал, тогда да, это был бы шедевр, но он же пропускает иногда», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Сорокин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче против «Рейнджерс» российский голкипер отразил 41 бросок.