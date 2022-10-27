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Сегодня, 06:40

Шикарный матч русского вратаря: остановил Панарина и привел команду к победе в дерби!

Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» в дерби Нью-Йорка
Михаил Зислис
Обозреватель
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Илья Сорокин.
Фото Twitter
Илья Сорокин тащит «Айлендерс».

Российское представительство в первом нью-йоркском дерби этого сезона оказалось меньше ожидаемого: вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил отдых, проведя тяжелый матч накануне с «Колорадо», а его одноклубник Виталий Кравцов в той же игре получил какое-то повреждение и не попал в заявку.

Главной действующей фигурой на льду UBS Арены стал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Он по праву заслужил первый «сухарь» в чемпионате, отразив 41 бросок по своим воротам. Особенно тяжело ему пришлось в первом периоде, когда «рейнджеры», несмотря на пару своих удалений, играли острее хозяев. Соотношение бросков 17-8 в этом отрезке наглядно отражает то, что происходило на льду.

«Островитяне» сразу врубили скорости на полную мощь, рассчитывая ошеломить проводившего второй матч за два дня соперника. Однако именно Сорокину пришлось временами выдавать шедевры вратарского искусства. Чего стоит только выход «один в ноль» в исполнении нападающего «Рейнджерс» Райана Карпентера — россиянин здорово сыграл правым щитком. На этом испытания для уроженца Междуреченска только начались. Финн Каапо Какко в одиночку очень красиво разобрался с обороной «Айлендерс» и только Сорокин не позволил завершиться эпизоду голом, а потом уже лежа справился с добиванием от Мики Зибанежада.

Знаменитого защитника «Айлендерс» Дени Потвена в 1970-80-е люто ненавидела вторая половина Нью-Йорка — та, которая поддерживает «Рейнджерс». Кричалка «Potvin sucks» (в примерном переводе Потвен — отстой) неоднократно гремела под сводами легендарного Madison Square Garden. Много лет спустя маркетологи «Островитян» решили обыграть фразу и выпустили партию носков от Потвена — Potvin socks. Очень созвучно. Легендарный хоккеист в рекламной паузе во время нью-йоркского дерби забрасывал на трибуны UBS Arena носки, изготовленные в оранжево-синих цветах «Айлендерс». Самоирония на высшем уровне. Сложно представить что-то похожее в России или Европе.

Из не слишком удачного старта «Айлендерс» пока сложно сделать вывод о том, в каком направлении движется команда после ухода главного тренера Барри Троца. Базовые ценности никуда не делись — помощь вратарю при обороне от всей пятерки и плотная игра на собственном пятачке. Хватит ли этого для попадания в плей-офф? В прошлом сезоне даже блестящие действия Сорокина не помогли. Команде в обязательном порядке необходимо добавлять в самое ближайшее время.

«Рейнджерс», растеряв понапрасну первоначальные эмоции, на фоне усталости могли в дальнейшем удивить только количеством бросков, но их качество стремительно падало. Самоотверженные действия при игре в меньшинстве тоже забирали силы у команды. Хотя защитник Райан Линдгрен одной сменой, в которой пару раз принял шайбу на себя, может гордиться.

Шестеркин просидел весь матч на скамейке, что не мешало режиссеру трансляции периодически концентрировать внимание на обладателе «Везина Трофи». Новая серия очного противостояния двух старинных приятелей обязательно состоится позднее. В нынешней игре Сорокин заметно превзошел своего коллегу из «Рейнджерс» Ярослава Галака. Словацкий ветеран пока не отличается надежностью. И как только форвард Кайл Палмьери открыл счет, забросив свою первую шайбу в чемпионате, многое стало ясно. «Айлендерс» умело довели матч до победы. Сорокин в одиннадцатый раз в НХЛ сыграл на «ноль» и впервые сумел обыграть «Рейнджерс».

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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