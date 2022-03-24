Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал новое достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Форвард догнал Павла Буре и делит с ним пятое место по голам среди российских хоккеистов в истории НХЛ.

«Его можно поздравить. Он делает это и для себя, и из-за уважения к стране. Женя — великий человек. Он постарается забить и догнать Сергея Федорова. Возможно, в этом сезоне и догонит. Но, думаю, отложит это на следующий год», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Евгений Малкин занимает пятое место по числу заброшенных шайб среди россиян в НХЛ и делит его с Павлом Буре — 437 шайб. На четвертом месте — Илья Ковальчук (433), третье место занимает Александр Могильный с 473 шайбами, второе место — Сергей Федоров (483). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (770).