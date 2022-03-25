25 марта «Миннесота» сыграет с «Ванкувером», а «Вегас» встретится с «Нэшвиллом»

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В ночь с 24 на 25 марта состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон» — «Тампа» (02.00 по московскому времени)

«Каролина» — «Даллас» (02.00)

«Монреаль» — «Флорида» (02.00)

«Миннесота» — «Ванкувер» (03.00)

«Сент-Луис» — «Филадельфия» (03.00)

«Виннипег» — «Оттава» (03.00)

«Айлендерс» — «Детройт» (03.30)

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» (04.00)

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» (05.00)

«Вегас» — «Нэшвилл» (05.00)

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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