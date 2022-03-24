Малкин сравнялся с Буре и делит с ним пятое место по числу заброшенных шайб среди россиян в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил свою 437-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (3:4 Б).

Форвард догнал Павла Буре и делит с ним пятое место по голам среди российских хоккеистов в истории НХЛ.

Также Малкин вышел на чистое 59-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ среди россиян принадлежит Александру Овечкину (770). Второе место занимает Сергей Федоров (483), на третьем месте — Александр Могильный (473), четвертым идет Илья Ковальчук (443).