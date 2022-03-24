Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новое достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Форвард догнал Павла Буре и делит с ним пятое место по голам среди российских хоккеистов в истории НХЛ.

«Женя — один из моих любимых спортсменов-хоккеистов. В данной ситуации ценнее для него, что он продолжает играть и радовать своим мастерством не только меня лично, но и мою подругу — его жену Анну Кастерову. Главное, что он имеет возможность выполнять любимую работу. В тот момент, когда у Анны Нетребко слетают контракты с ведущими театрами мира, никто в НХЛ даже рта не открывает, почему там играют русские. Мне кажется, что это главное», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Евгений Малкин занимает пятое место по числу заброшенных шайб среди россиян в НХЛ и делит его с Павлом Буре — 437 шайб. На четвертом месте Илья Ковальчук (433), третье место занимает Александр Могильный с 473 шайбами, второе место — Сергей Федоров (483). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (770).