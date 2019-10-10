Ковальчук наказал «Лос-Анджелес». Шайба залетела в ворота от его конька
08:25
«Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» в гостях со счетом 2:8 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце второго периода в свои ворота шайбу отправил нападающий «Кингз» Илья Ковальчук.
Россиянин шел на отбор к Джей Ти Миллеру и после броска американца шайба попала в конек Ковальчуку, после чего отлетела в ворота. 36-летний хоккеист в этой встрече отыграл 16 минут, нанес два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-3».
It won't go down as Kovalchuk's goal, but it definitely was ?— Vancouver Canucks (@Canucks) October 10, 2019
Miller is the fourth #Canucks player with a ? tonight! pic.twitter.com/dwxSbtg3ry