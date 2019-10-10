Ковальчук наказал «Лос-Анджелес». Шайба залетела в ворота от его конька

«Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» в гостях со счетом 2:8 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце второго периода в свои ворота шайбу отправил нападающий «Кингз» Илья Ковальчук.

Россиянин шел на отбор к Джей Ти Миллеру и после броска американца шайба попала в конек Ковальчуку, после чего отлетела в ворота. 36-летний хоккеист в этой встрече отыграл 16 минут, нанес два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-3».