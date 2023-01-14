Костин отличился во втором матче подряд и забросил восьмую шайбу в сезоне

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин увеличил преимущество своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» — 0:2.

23-летний россиянин забросил на 18-й минуте первого периода.

Гол в ворота «Сан-Хосе» стал для Костина восьмым в сезоне-2022/23. Всего на его счету теперь 12 (8+4) очков в 28 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Костин отличился во втором матче подряд: в прошлой игре против «Анахайма» (6:2) россиянин сделал дубль.