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«Коронавирус, коронавирус, гадкий вирус, ну отвали». Шикарное фото Кастеровой

11:23
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
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Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в своем официальном Instagram опубликовала новую яркую фотографию.

— Коронавирус, коронавирус, гадкий вирус, ну отвали, — подписала Кастерова фотографию.

Сезон в НХЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

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