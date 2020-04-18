«Коронавирус, коронавирус, гадкий вирус, ну отвали». Шикарное фото Кастеровой

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в своем официальном Instagram опубликовала новую яркую фотографию.

— Коронавирус, коронавирус, гадкий вирус, ну отвали, — подписала Кастерова фотографию.

Сезон в НХЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.