Хоккейный эксперт и комментатор Кирилл Корнилов отреагировал на информацию инсайдера TSN Пьера Лебрюна о том, что руководство «Вашингтона» будет рассматривать вариант с обменом нападающего Евгения Кузнецова.

«Я не знаю, кого он там раздражает или нет. Все-таки написал это журналист, а никаких официальных документов никто не видел. Но по факту, Евгений Кузнецов проводит не лучший свой сезон, поэтому обмен может быть и рассмотрен. Сам по себе он классный форвард. В этом сезоне не далось: там протокол по дисциплине, история с запрещенными веществами. По игре он не скажу, что сбавил, но играет не с той энергией, как мы привыкли видеть. Советовать не могу, но Кузнецову надо перезагрузиться. Для «Вашингтона» он, все же, далеко не последний человек. В свое время без него клуб не выиграл бы кубок Стэнли», — сказал «СЭ» Корнилов.

В этом сезоне Кузнецов сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (9+20) очков.

(Елизавета Денисова)