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Инсайдер TSN: «Вашингтон» готов рассмотреть возможность обмена Кузнецова

10:27
Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн заявил, что руководство «Вашингтона» будет рассматривать вариант с обменом нападающего Евгения Кузнецова. В клубе устали от проступков россиянина с контрактом на 7,8 миллионов долларов.

«Я слышал, что это начинает на каком-то уровне раздражать некоторых членов организации. Насколько я понимаю, «Вашингтон», возможно, захочет изучить предложения по Кузнецову в это межсезонье. У него есть четыре года контракта и запрет на обмен игрока без его согласия. Однако Евгений все еще очень хороший игрок», — отметил Лебрюн в своей передаче.

Напомним, что Кузнецов во второй раз за сезон попал в COVID-протокол, а до этого был отстранен от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3) по причине опознания на командное собрание.

В этом сезоне 28-летний Кузнецов набрал всего 29 (9+20) очков в 41 встрече. Всего в НХЛ на его чету 418 (129+289) баллов в 520 матчах.

Дополнительная информация:

https://russianmachineneverbreaks.com/2021/05/04/report-capitals-may-move-on-from-evgeny-kuznetsov-over-the-offseason/

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