Главный тренер «Тампы» рассказал о форме Кучерова после возвращения к тренировкам

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал возвращение форвардов Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса к тренировкам с контактом в общей группе.

«Четыре игры за шесть дней. Это тяжело. Эти ребята участвуют в тренировках. Если честно, их осталось совсем мало. Может получиться так, что сегодняшнее занятие будет последним до окончания регулярного чемпионата. Самое главное, что они работают над выносливостью. Это именно то, что им нужно. Контакт не так важен. В тренировках почти нет силовой борьбы. Так что им надо набирать форму», — цитирует Купера русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, российский форвард пропускает этот регулярный чемпионат из-за травмы бедра, которую он получил еще в плей-офф прошлого сезона.

Каналец был помещен в список травмированных 9 апреля. Стэмкос в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 17 результативных передач.