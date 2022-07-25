Контракт Капризова вошел в топ-10 лучших договоров НХЛ в сезоне-22/23 по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic составил рейтинг из 10 лучших контрактов игроков НХЛ в предстоящем сезоне.

Первое место занял защитника «Колорадо» Кэйла Макара (контракт на пять лет, кэпхит — 9 миллионов).

Второе место получил защитник «Бостоона» Чарли Макэвой (восемь лет, 9,5 миллиона). Тройку замкнул капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (четыре года, 12,5 миллиона).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял десятую строчку. Соглашение хоккеиста будет действовать еще четыре года, за каждый из которых Капризов получит 9 миллионов долларов.

Топ-10

1. Кэйл Макар («Колорадо»). Контракт с кэпхитом 9 миллионов долларов, оставшийся срок действия — 5 сезонов

2. Чарли Макэвой («Бостон») — 9,5 миллиона, 8 сезонов

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 12,5 миллиона, 4 сезона

4. Брэд Маршанд («Бостон») — 6,125 миллиона, 3 сезона

5. Джонни Годро («Коламбус») — 9,75 миллиона, 7 сезонов

6. Роман Йоси («Нэшвилл») — 9,059 миллиона, 6 сезонов

7. Адам Фокс («Рейнджерс») — 9,5 миллиона, 7 сезонов

8. Остон Мэттьюс («Торонто») — 11,64 миллиона, 2 сезона

9. Миро Хейсканен («Даллас») — 8,45 миллиона, 7 сезонов

10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 9 миллиона, 4 сезона