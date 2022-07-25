«Детройт» заключил контракт с защитником Хаггом

«Детройт» заключил контракт с защитником Робертом Хаггом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 27-летнего хоккеиста составит 880 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Хагг выступал за «Баффало» и «Флориду». Всего он провел 64 матча, в которых набрал 9 (1+8) очков.

Напомним, что защитник был выбран «Филадельфией» на драфте 2013 года во втором раунде под общим 41-м номером.