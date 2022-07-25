Юров занял 23-е место в рейтинге лучших задрафтованных молодых игроков НХЛ

Интернет-портал The Athletic составил рейтинг лучших задрафтованных молодых игроков, которые пока не дебютировали в НХЛ.

Возглавил этот список защитник «Баффало», 1-й номер драфта-2021 Оуэн Пауэр.

Вторым стал защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз, третьим — форвард «Сиэтла» Шейн Райт.

Лучшим из россиян стал проспект «Миннесоты» Данила Юров, который занял 23-е место.

Больше представителей России в топ-50 не оказалось.