Бобровский и Барбашев не получили ни одного голоса в голосовании за звание лучшего игрока плей-офф

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и нападающий «Вегаса» Иван Барбашев не получили ни одного голоса от Ассоциации спортивных журналистов НХЛ в голосовании за звание самого ценного игрока Кубка Стэнли-2023.

Обладателем награды стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо (80 очков). Всего журналисты проголосовали за пятерых хоккеистов, первые четыре места заняли представители «Голден Найтс». Вторым стал Джек Айкел (56), на третьей строчке Один Хилл (17), а на четвертой — Марк Стоун (8). Пятое место занял нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, получивший лишь один голос.

Бобровский провел 19 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 и одержал 12 побед, отразив 91,5 процента бросков. У Барбашева 18 (7+11) очков в 22 играх.

В среду, 14 июня «Вегас» разгромил «Флориду» (9:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-1.