Макдэвид: «Соперничество Овечкина и Кросби было крутым — они абсолютные легенды»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением о влиянии на НХЛ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и игрока «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Наблюдая со стороны, видим, что соперничество [Овечкина и Кросби] было крутым. Сид с его стилем игры и всем тем, чего он достиг. Ови, который до сих пор продолжает свое дело. Это две абсолютные легенды, и очень здорово играть против них каждый раз», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

38-летний Овечкин провел в НХЛ 1407 матчей и набрал 1533 (840+693) очка. На счету 36-летнего Кросби — 1254 матча и 1566 (582+984) очков.

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