Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству матчей с 2+ голами

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на второе место в истории клуба по количеству игр с 2 или более заброшенными шайбами.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:1) 26-летний нападающий оформил дубль и отдал одну голевую передачу. Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории «дикарей» по матчам с 2+ шайбами. По этому показателю нападающий сравнялся с американцем Заком Паризе. На счету игроков 25 таких игр. Рекорд принадлежит Мариану Габорику (41).

В нынешнем сезоне Капризов провел 59 матчей, записав на свой счет 73 (33+40) результативных действия.

«Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 66 встречах.