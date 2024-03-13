Защитник «Миннесоты» — о Капризове: «Такого игрока за последние 20 лет я не видел»

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер оценил игру своего одноклубника Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.

«Такого парня за последние 20 лет или около того я не видел. Круто видеть, что он не изменил своего отношения к делу. Забрасывает Капризов или нет, это не влияет на то, как усердно он работает и играет по всей площадке. Сейчас он получает за это вознаграждение», — цитирует Фэйбера официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний Капризов провел 59 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 40 результативных передач.

«Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 66 встречах. 15 марта «дикари» сыграют с «Анахаймом». Начало — в 03.00 (мск).