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Сегодня, 14:42

Защитник «Миннесоты» — о Капризове: «Такого игрока за последние 20 лет я не видел»

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Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер оценил игру своего одноклубника Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.

«Такого парня за последние 20 лет или около того я не видел. Круто видеть, что он не изменил своего отношения к делу. Забрасывает Капризов или нет, это не влияет на то, как усердно он работает и играет по всей площадке. Сейчас он получает за это вознаграждение», — цитирует Фэйбера официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний Капризов провел 59 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 40 результативных передач.

«Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 66 встречах. 15 марта «дикари» сыграют с «Анахаймом». Начало — в 03.00 (мск).

Кирилл Капризов
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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 65 43 22 90
2 Каролина 65 39 26 84
3 Филадельфия 66 34 32 76
4 Айлендерс 64 29 35 72
5 Вашингтон 63 30 33 69
6 Нью-Джерси 65 31 34 66
7 Питтсбург 64 28 36 65
8 Коламбус 65 22 43 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 94
2 Бостон 67 38 29 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 65 33 32 72
6 Баффало 66 31 35 67
7 Монреаль 65 25 40 60
8 Оттава 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 67 40 27 89
2 Виннипег 64 41 23 87
3 Колорадо 66 41 25 87
4 Нэшвилл 66 37 29 78
5 Миннесота 66 32 34 71
6 Сент-Луис 65 33 32 69
7 Аризона 66 26 40 57
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 63 39 24 81
3 Лос-Анджелес 64 33 31 77
4 Вегас 65 35 30 77
5 Сиэтл 64 28 36 68
6 Калгари 65 31 34 67
7 Анахайм 65 23 42 49
8 Сан-Хосе 64 16 48 39
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
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18.03
13.03 02:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 3 : 2
13.03 02:00
Оттава – Питтсбург
 2 : 1 ОТ
13.03 02:00
Монреаль – Коламбус
 3 : 0
13.03 02:00
Баффало – Детройт
 7 : 3
13.03 02:00
Каролина – Рейнджерс
0 : 1
13.03 03:00
Миннесота – Аризона
 4 : 1
13.03 03:00
Даллас – Флорида
 3 : 4
13.03 03:30
Чикаго – Анахайм
 7 : 2
13.03 04:00
Калгари – Колорадо
 2 : 6
13.03 05:00
Сиэтл – Вегас
 4 : 5 ОТ
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 66 113
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 103
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 66 46
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 62 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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