Макдэвид: «Овечкин, возможно, лучший снайпер всех времен»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Очевидно, что у Овечкина есть удар. Он, безусловно, лучший снайпер своего поколения, а может, и всех времен. У него совершенно точно есть удар. Когда вы бросаете шайбу, как это делает он, когда вы крупный и мощный, как он, вы можете играть очень долго и [соответственно] забивать много голов», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

38-летний Овечкин провел в НХЛ 1407 матчей и набрал 1533 (840+693) очка.

Матч «Эдмонтон» — «Вашингтон» пройдет 14 марта и начнется в 5:00 мск. «Кэпиталз» с 69 очками занимают 10-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» набрал 81 очко и занимает 5-ю строчку таблицы «Запада».