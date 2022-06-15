Артем Батрак: «Не могу назвать Маккиннона совершенным игроком. Он прямолинеен»

Эксперт, комментатор КХЛ ТВ Артем Батрак в интервью «СЭ» поделился мнением о сильных и слабых сторонах форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона.

«Маккиннон — это скорость и сила. Причем эти качества соединяются: из-за одного не теряется другое, а из-за второго не уходит первое. Нэйтан включает голову на площадке и знает, кому и когда отдать шайбу. Правда, это работает не всегда. Но форвард точно знает, как, владея шайбой, создать угрозу воротам. Он может сделать это чуть ли не в одиночку, нарезая круги по зоне: может подняться на синюю линию, развернуться, обыграть и так далее. Скорость, сила, бросок — Маккиннон практически идеальный хоккеист. Я не могу назвать Маккиннона совершенным игроком. Нэйтан прямолинеен. Конечно, есть форварды намного прямолинейнее его, но странно видеть такой хоккей от Маккиннона. Он как будто вбил себе в голову задачу — обыграть всех. Он бежит обводить одного, второго, третьего. Заходит на четвертого — и если не получается, то он не может поменять решение по ходу продвижения вперед», — сказал Батрак «СЭ».

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» пройдет в Денвере 16 июня. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.