Кучеров рад, что Пойнт может вернуться в состав «Тампы» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отреагировал на заявление главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера о том, что форвард Брэйден Пойнт может вернуться на лед в финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

26-летний канадец получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая

«Мы все думаем о возможном возвращении Брэйдена, просто пока непонятно, сколько именно он пропустит. Все должны были сделать шаг вперед и выложиться ради того, чтобы у него был шанс сыграть в финале. Вся команда рада, что Пойнт возвращается», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа» состоится завтра, 16 июня. Начало — в 3.00 (мск).