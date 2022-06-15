Канадский гений вывел «Колорадо» в финал впервые с 2001 года. В чем феномен Маккиннона?

Разобрали сильные и слабые стороны лидера «Эвеланш».

Денвер ждал финала Кубка Стэнли 21 год. Команда Джареда Беднара созрела для больших дел, катком проехалась по соперникам в прошлых раундах и готова прервать гегемонию «Тампы». «Эвеланш» ведет за собой канадская суперзвезда Нэйтан Маккиннон. Невероятный талант нового поколения — системообразующий игрок «Колорадо». Чтобы закатить третий чемпионский парад и лихие пресс-конференции с охлаждающим пенным напитком, «Лайтнинг» придется остановить гениального Маккиннона — одного из лучших форвардов современной НХЛ.

Земляк Кросби и первый номер драфта-2013

Нэйтан — фронтмен «Эвеланш» и первый парень хоккейного Денвера. Взаимоотношения клуба и канадского вундеркинда тянутся с драфта-2013. «Колорадо» после кошмарного сезона-2012/13 получило первый пик и потратило его на уроженца Коул-Харбора из провинции Новая Шотландия. С населением 20 000 человек. Выбор был велик, но новый генменеджер «Лавин» Джо Сакик не ошибся, заметив земляка другого хоккейного гения из Коул-Харбора — Сидни Кросби. Маккиннон дружит с капитаном «Питтсбурга» и признавался, что старший товарищ — вдохновитель и пример для подражания. Детскую комнату Нэйтана украшали плакаты Сидни. Мог ли юный талант представить, что его карьера пойдет по пути кумира — Маккиннон получит первый номер драфта и окажется в шаге от Кубка Стэнли?

— Соревновательная натура Маккиннона — это то, что всегда выделяло его среди 10-12-летних сверстников, — вспоминал детский тренер Маккиннона Джон Гринвуд. — Я многое повидал в спорте, но в желании быть первым Нэйтану не было равных. А самое главное, он заражал этим всех остальных — и это было восхитительно наблюдать.

Нэйтан вырос, боготворя Кросби, но на льду форварды отличаются по набору доминирующих качеств. Мы знаем Маккиннона физически крепким и атлетичным хоккеистом. Его взрывная скорость лучше дистанционной. Его техника рук успевает за передвижением ног. Солидный рывок Нэйтан сделал в подростковом возрасте, прокачав катание и скоростно-силовые способности с тренером Энди Брайаном, который работал с энхаэловскими звездами. В том числе с Сидни Кросби. Нешаблонные упражнения на координацию, подвижность, выносливость, баланс и мобильность сделали из юного Маккиннона монстра, которого позже «Колорадо» выберет на драфте.

Нэйтан доминировал на детском уровне, но в юниорской лиге Квебека, где играл за «Галифакс», не считался главной звездой чемпионата, как Малыш Сид. Любопытно, что в сезоне-2011/12 Маккиннона опередил по очкам Михаил Григоренко из «Квебек Ремпартс». Зато будущая звезда «Эвеланш» выиграла Мемориальный кубок в 2013 году. Нэйтан, безусловно, выделялся на юниорском уровне и поступательно прогрессировал. Совершенствуя коньковую технику, владение клюшкой и бросок. Дикая работоспособность и хоккейный фанатизм помогли Нэйтану без проблем вписаться в состав «Колорадо» в первый же сезон после выбора на драфте-2013.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Сочетание скорости и мастерства

— Маккиннон, который стал суперзвездой с раннего возраста, представляет идеальное сочетание скорости и мастерства. У него потрясающее катание с фантастическим владением шайбой и хоккейным чутьем. Маккиннон держит высокую скорость и забивает яркие голы, но также не стесняется бороться за шайбу перед воротами. Он удивительно развит физически и обладает отличным броском, который сочетается с быстрыми руками, — писал в 2012 году скаут Матиас Строжик.

За 10 лет Нэйтан прокачал доминирующие качества до элитного уровня. Бросок, взрывная скорость, атлетизм — детальный анализ каждого игрового компонента наводит на мысль, что Маккиннон — сверххоккеист. Неспроста вратарь «Далласа» Антон Худобин назвал форварда космонавтом.

— Он зверь. Это просто какой-то космонавт, а не хоккеист. Он не столько сильно шлепает шайбу, сколько ты не понимаешь, откуда он ее шлепнет. Там руки как швейная машинка просто, — описывал Маккиннона Худобин.

Наблюдая за Нэйтаном, не покидает чувство, что форвардом управляют с игровой приставки. Настолько легко и издевательски ему даются сольные проходы и обыгрыши «один в один». Величие Маккиннона — не только в набранных очках, заброшенных шайбах и отданных передачах. Нападающий не чурается силовой борьбы и пашет по обе стороны площадки. Нэйтан — король позиционных атак и атак с ходу. Перехватить передачу и переадресовать шайбу в обратную сторону — привычное дело для форварда. Комплексно развитый хоккеист, который умело владеет габаритами, одинаково эффективен во всех зонах и в разных игровых ситуациях.

— Маккиннон — это скорость и сила. Причем эти качества соединяются: из-за одного не теряется другое, а из-за второго не уходит первое. Нэйтан включает голову на площадке и знает, кому и когда отдать шайбу. Правда, это работает не всегда. Но форвард точно знает, как, владея шайбой, создать угрозу воротам. Он может сделать это чуть ли не в одиночку, нарезая круги по зоне: может подняться на синюю линию, развернуться, обыграть и так далее. Скорость, сила, бросок — Маккиннон практически идеальный хоккеист, — считает хоккейный эксперт, обладатель Кубка Харламова Артем Батрак.

Нет, вам не померещилось. Батрак назвал Маккиннона «практически идеальным хоккеистом». Постойте, а как же бросок, скорость, сила и остальные развитые до космического уровня навыки? Артем подметил любопытную деталь, раскрывающую слабость Нэйтана. Оказывается, и на солнце бывают темные пятна.

— Я не могу назвать Маккиннона совершенным игроком. Нэйтан прямолинеен. Конечно, есть форварды намного прямолинейнее его, но странно видеть такой хоккей от Маккиннона. Он как будто вбил себе в голову задачу — обыграть всех. Он бежит обводить одного, второго, третьего. Заходит на четвертого — и если не получается, то он не может поменять решение по ходу продвижения вперед, — отметил Батрак.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Как остановить Маккиннона?

Перекрыть кислород Маккиннону — приоритетная задача «Тампы» в финале Кубка Стэнли. Смотришь на хайлайты Нэйтана, в особенности на безумный гол «Сент-Луису» в пятом матче, и не понимаешь: возможно ли остановить денверовскую электричку под 29-м номером? Защитнику повезет, если форвард забурится сам и расстанется с шайбой на вираже. Полагаться на ошибку оппонента, выходя против Маккиннона, слишком опрометчиво. Что же делать защитнику, когда на него со всех ног несется реактивный форвард?

— Он убивает своей скоростью. Самое важное — подстроиться под его темп, — описывал игру против Маккиннона защитник «Вегаса» Даниил Мироманов.

— Первое, что я бы попробовал сделать против Маккиннона, — не уступить в скорости. Что, конечно, тяжело. Надо постараться разогнаться заранее, если есть такая возможность. С Нэйтаном хочется сыграть плотнее, но с другой стороны, можно оставить лишние полметра между защитником и Маккинноном, чтобы защитник успевал реагировать на нападающего. Да, из оставленного пространства Нэйтан может бросить, но зато как минимум он не объедет защитника вчистую. Против Маккиннона надо не уступить в скорости, но когда ты катишься спиной вперед, это, конечно, тяжело, — пояснил Артем Батрак.

Справиться с Маккинноном поможет его же оружие — бешеная скорость. Смена стоящих, как солдаты на плацу, защитников против Нэйтана обернется мучительной пыткой. Быстрыми передачами и сменами позиций канадец и партнеры растянут оборону и найдут пространство для убойного броска. Гола, возможно, получится избежать, но предложенная тройкой Маккиннона интенсивность измотает пятерку и вратаря так, что до скамейки захочется ползти на коленках.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Символ «Колорадо»

Громкий обмен Мэтта Дюшена в «Оттаву» по ходу сезона-2017/18 превратил «Колорадо» в команду Маккиннона. Нэйтан стал первым лицом франшизы. Форвард олицетворяет дух и стиль «Эвеланш». В нынешнем сезоне подвиги Маккиннона сошлись с вкладом партнеров и подарили Денверу долгожданный финал Кубка Стэнли. Прогресс команды — в том числе заслуга Нэйтана. Нападающий прокачивает партнеров и ведет коллектив за собой — и на льду, и в раздевалке.

Маккиннон не так зависим от командной философии — такие универсалы сыграются с любым тренером в разных схемах. Но в «Колорадо» канадец чувствует себя комфортно. «Эвеланш» возвели атаку и созидание в абсолют. Партнеры и стиль располагают к феерии Нэйтана. Для полного счастья осталось выиграть Кубок Стэнли и позвать на чемпионский парад кумира детства Сидни Кросби.