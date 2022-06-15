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Канадский гений вывел «Колорадо» в финал впервые с 2001 года. В чем феномен Маккиннона?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Разобрали сильные и слабые стороны лидера «Эвеланш».

Денвер ждал финала Кубка Стэнли 21 год. Команда Джареда Беднара созрела для больших дел, катком проехалась по соперникам в прошлых раундах и готова прервать гегемонию «Тампы». «Эвеланш» ведет за собой канадская суперзвезда Нэйтан Маккиннон. Невероятный талант нового поколения — системообразующий игрок «Колорадо». Чтобы закатить третий чемпионский парад и лихие пресс-конференции с охлаждающим пенным напитком, «Лайтнинг» придется остановить гениального Маккиннона — одного из лучших форвардов современной НХЛ.

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Земляк Кросби и первый номер драфта-2013

Нэйтан — фронтмен «Эвеланш» и первый парень хоккейного Денвера. Взаимоотношения клуба и канадского вундеркинда тянутся с драфта-2013. «Колорадо» после кошмарного сезона-2012/13 получило первый пик и потратило его на уроженца Коул-Харбора из провинции Новая Шотландия. С населением 20 000 человек. Выбор был велик, но новый генменеджер «Лавин» Джо Сакик не ошибся, заметив земляка другого хоккейного гения из Коул-Харбора — Сидни Кросби. Маккиннон дружит с капитаном «Питтсбурга» и признавался, что старший товарищ — вдохновитель и пример для подражания. Детскую комнату Нэйтана украшали плакаты Сидни. Мог ли юный талант представить, что его карьера пойдет по пути кумира — Маккиннон получит первый номер драфта и окажется в шаге от Кубка Стэнли?

— Соревновательная натура Маккиннона — это то, что всегда выделяло его среди 10-12-летних сверстников, — вспоминал детский тренер Маккиннона Джон Гринвуд. — Я многое повидал в спорте, но в желании быть первым Нэйтану не было равных. А самое главное, он заражал этим всех остальных — и это было восхитительно наблюдать.

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Нэйтан вырос, боготворя Кросби, но на льду форварды отличаются по набору доминирующих качеств. Мы знаем Маккиннона физически крепким и атлетичным хоккеистом. Его взрывная скорость лучше дистанционной. Его техника рук успевает за передвижением ног. Солидный рывок Нэйтан сделал в подростковом возрасте, прокачав катание и скоростно-силовые способности с тренером Энди Брайаном, который работал с энхаэловскими звездами. В том числе с Сидни Кросби. Нешаблонные упражнения на координацию, подвижность, выносливость, баланс и мобильность сделали из юного Маккиннона монстра, которого позже «Колорадо» выберет на драфте.

Нэйтан доминировал на детском уровне, но в юниорской лиге Квебека, где играл за «Галифакс», не считался главной звездой чемпионата, как Малыш Сид. Любопытно, что в сезоне-2011/12 Маккиннона опередил по очкам Михаил Григоренко из «Квебек Ремпартс». Зато будущая звезда «Эвеланш» выиграла Мемориальный кубок в 2013 году. Нэйтан, безусловно, выделялся на юниорском уровне и поступательно прогрессировал. Совершенствуя коньковую технику, владение клюшкой и бросок. Дикая работоспособность и хоккейный фанатизм помогли Нэйтану без проблем вписаться в состав «Колорадо» в первый же сезон после выбора на драфте-2013.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

Сочетание скорости и мастерства

— Маккиннон, который стал суперзвездой с раннего возраста, представляет идеальное сочетание скорости и мастерства. У него потрясающее катание с фантастическим владением шайбой и хоккейным чутьем. Маккиннон держит высокую скорость и забивает яркие голы, но также не стесняется бороться за шайбу перед воротами. Он удивительно развит физически и обладает отличным броском, который сочетается с быстрыми руками, — писал в 2012 году скаут Матиас Строжик.

За 10 лет Нэйтан прокачал доминирующие качества до элитного уровня. Бросок, взрывная скорость, атлетизм — детальный анализ каждого игрового компонента наводит на мысль, что Маккиннон — сверххоккеист. Неспроста вратарь «Далласа» Антон Худобин назвал форварда космонавтом.

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— Он зверь. Это просто какой-то космонавт, а не хоккеист. Он не столько сильно шлепает шайбу, сколько ты не понимаешь, откуда он ее шлепнет. Там руки как швейная машинка просто, — описывал Маккиннона Худобин.

Наблюдая за Нэйтаном, не покидает чувство, что форвардом управляют с игровой приставки. Настолько легко и издевательски ему даются сольные проходы и обыгрыши «один в один». Величие Маккиннона — не только в набранных очках, заброшенных шайбах и отданных передачах. Нападающий не чурается силовой борьбы и пашет по обе стороны площадки. Нэйтан — король позиционных атак и атак с ходу. Перехватить передачу и переадресовать шайбу в обратную сторону — привычное дело для форварда. Комплексно развитый хоккеист, который умело владеет габаритами, одинаково эффективен во всех зонах и в разных игровых ситуациях.

— Маккиннон — это скорость и сила. Причем эти качества соединяются: из-за одного не теряется другое, а из-за второго не уходит первое. Нэйтан включает голову на площадке и знает, кому и когда отдать шайбу. Правда, это работает не всегда. Но форвард точно знает, как, владея шайбой, создать угрозу воротам. Он может сделать это чуть ли не в одиночку, нарезая круги по зоне: может подняться на синюю линию, развернуться, обыграть и так далее. Скорость, сила, бросок — Маккиннон практически идеальный хоккеист, — считает хоккейный эксперт, обладатель Кубка Харламова Артем Батрак.

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Нет, вам не померещилось. Батрак назвал Маккиннона «практически идеальным хоккеистом». Постойте, а как же бросок, скорость, сила и остальные развитые до космического уровня навыки? Артем подметил любопытную деталь, раскрывающую слабость Нэйтана. Оказывается, и на солнце бывают темные пятна.

— Я не могу назвать Маккиннона совершенным игроком. Нэйтан прямолинеен. Конечно, есть форварды намного прямолинейнее его, но странно видеть такой хоккей от Маккиннона. Он как будто вбил себе в голову задачу — обыграть всех. Он бежит обводить одного, второго, третьего. Заходит на четвертого — и если не получается, то он не может поменять решение по ходу продвижения вперед, — отметил Батрак.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

Как остановить Маккиннона?

Перекрыть кислород Маккиннону — приоритетная задача «Тампы» в финале Кубка Стэнли. Смотришь на хайлайты Нэйтана, в особенности на безумный гол «Сент-Луису» в пятом матче, и не понимаешь: возможно ли остановить денверовскую электричку под 29-м номером? Защитнику повезет, если форвард забурится сам и расстанется с шайбой на вираже. Полагаться на ошибку оппонента, выходя против Маккиннона, слишком опрометчиво. Что же делать защитнику, когда на него со всех ног несется реактивный форвард?

— Он убивает своей скоростью. Самое важное — подстроиться под его темп, — описывал игру против Маккиннона защитник «Вегаса» Даниил Мироманов.

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— Первое, что я бы попробовал сделать против Маккиннона, — не уступить в скорости. Что, конечно, тяжело. Надо постараться разогнаться заранее, если есть такая возможность. С Нэйтаном хочется сыграть плотнее, но с другой стороны, можно оставить лишние полметра между защитником и Маккинноном, чтобы защитник успевал реагировать на нападающего. Да, из оставленного пространства Нэйтан может бросить, но зато как минимум он не объедет защитника вчистую. Против Маккиннона надо не уступить в скорости, но когда ты катишься спиной вперед, это, конечно, тяжело, — пояснил Артем Батрак.

Справиться с Маккинноном поможет его же оружие — бешеная скорость. Смена стоящих, как солдаты на плацу, защитников против Нэйтана обернется мучительной пыткой. Быстрыми передачами и сменами позиций канадец и партнеры растянут оборону и найдут пространство для убойного броска. Гола, возможно, получится избежать, но предложенная тройкой Маккиннона интенсивность измотает пятерку и вратаря так, что до скамейки захочется ползти на коленках.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

Символ «Колорадо»

Громкий обмен Мэтта Дюшена в «Оттаву» по ходу сезона-2017/18 превратил «Колорадо» в команду Маккиннона. Нэйтан стал первым лицом франшизы. Форвард олицетворяет дух и стиль «Эвеланш». В нынешнем сезоне подвиги Маккиннона сошлись с вкладом партнеров и подарили Денверу долгожданный финал Кубка Стэнли. Прогресс команды — в том числе заслуга Нэйтана. Нападающий прокачивает партнеров и ведет коллектив за собой — и на льду, и в раздевалке.

Маккиннон не так зависим от командной философии — такие универсалы сыграются с любым тренером в разных схемах. Но в «Колорадо» канадец чувствует себя комфортно. «Эвеланш» возвели атаку и созидание в абсолют. Партнеры и стиль располагают к феерии Нэйтана. Для полного счастья осталось выиграть Кубок Стэнли и позвать на чемпионский парад кумира детства Сидни Кросби.

Натан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
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7. Каролина - Бостон
3 - 2
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16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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