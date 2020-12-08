Команды НХЛ смогут иметь в активном ростере 26 человек
22:06
Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков обсуждает возможность расширения состава команд. В предстоящем сезоне клубы смогут иметь в активном ростере 26 человек, сообщает в Twitter журналист Брюс Гарриоч.
Клубы НХЛ могут получить право дозаявить дополнительных форварда, защитника и вратаря. Пока стороны не пришли к соглашению, но вероятность принятия такого решения весьма высока.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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