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Команды НХЛ смогут иметь в активном ростере 26 человек

22:06
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Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков обсуждает возможность расширения состава команд. В предстоящем сезоне клубы смогут иметь в активном ростере 26 человек, сообщает в Twitter журналист Брюс Гарриоч.

Клубы НХЛ могут получить право дозаявить дополнительных форварда, защитника и вратаря. Пока стороны не пришли к соглашению, но вероятность принятия такого решения весьма высока.

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