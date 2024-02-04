Команда Макдэвида обыграла команду Маккиннона на Матче звезд НХЛ

В рамках первого полуфинала Матча звезд НХЛ команда Коннора Макдэвида переиграла команду Нэйтана Маккиннона — 4:3 Б.

За два периода по 10 минут в формате «3 на 3» хоккеисты забросили по три шайбы. Победитель определился в серии буллитов.

За команду Макдэвида играл российский вратарь Сергей Бобровский, а за команду Маккиннона — вратарь Александр Георгиев и нападающий Кирилл Капризов.

Во втором полуфинале сыграют команды Мэттьюса и Хьюза.