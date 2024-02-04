Команда Мэттьюса обыграла команду Хьюза на Матче звезд НХЛ. Кучеров набрал 2 очка

Команда Мэттьюса выиграла у команды Хьюза на Матче звезд НХЛ — 6:5 Б.

В составе проигравшей команды российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Однако он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

За победителей первый период отыграл российский вратарь Игорь Шестеркин и пропустил 2 шайбы.

В финале команда Мэттьюса сыграет против команды Макдэвида.