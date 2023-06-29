«Колорадо» выбрал защитника Ишимникова под 155-м номером на драфте НХЛ

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«Колорадо» выбрал российского защитника клуба МХЛ «Авто» Никиту Ишимникова под 155-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин сыграл в составе «Авто» 48 матчей и набрал 24 (13+11) очка.