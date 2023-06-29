«Монреаль» выбрал вратаря Евгения Волохина под 144-м номером на драфте НХЛ

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«Монреаль» выбрал российского вратаря клуба МХЛ «Мамонты Югры» Евгения Волохина под 144-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Ранее под 87-м номером был задрафтован вратарь этого же молодежного клуба Егор Заврагин.

В сезоне-2022/23 18-летний сыграл в регулярном чемпионате МХЛ 31 матч, процент отраженных бросков 92,7, коэффицент надежности 2,12. В плей-офф Волохин провел 5 матчей, процент отраженных бросков 93,1, коэффицент надежности 2,52.