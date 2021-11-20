«Колорадо» продлил контракт с Беднаром до 2024 года

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «Эвеланш».

Соглашение с 49-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Я благодарен клубу и рад возможности продолжать работать с командой, развивать то, чего мы уже достигли. Мы знаем, что нам еще предстоит достичь нашей конечной цели, но мы уверены в том, что у нас есть команда, и будем продолжать упорно работать, чтобы ее достичь», — сказал Беднар.

Беднар возглавляет «Колорадо» с августа 2016 года. В последних трех сезонах «Эвеланш» доходил до четвертьфинала Кубка Стэнли.