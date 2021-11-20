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«Вегас» перевел Мироманова в АХЛ спустя сутки

09:28
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Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов был переведен в АХЛ, сообщает официальный Twitter «Хендерсон Силвер Найтс».

При этом 24-летний россиянин был вызван в главную команду 19 ноября перед матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», однако не попал в заявку на игру.

В текущем сезоне в составе «Хендерсон Силвер Найтс» Мироманов сыграл в 10 матчах АХЛ и набрал 7 (2+5) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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