«Вегас» перевел Мироманова в АХЛ спустя сутки

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов был переведен в АХЛ, сообщает официальный Twitter «Хендерсон Силвер Найтс».

При этом 24-летний россиянин был вызван в главную команду 19 ноября перед матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», однако не попал в заявку на игру.

В текущем сезоне в составе «Хендерсон Силвер Найтс» Мироманов сыграл в 10 матчах АХЛ и набрал 7 (2+5) очков.