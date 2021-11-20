«Вегас» перевел Мироманова в АХЛ спустя сутки
09:28
Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов был переведен в АХЛ, сообщает официальный Twitter «Хендерсон Силвер Найтс».
При этом 24-летний россиянин был вызван в главную команду 19 ноября перед матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», однако не попал в заявку на игру.
В текущем сезоне в составе «Хендерсон Силвер Найтс» Мироманов сыграл в 10 матчах АХЛ и набрал 7 (2+5) очков.
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