Любушкин — о Баффало: «Место — номер один. Было впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу»
Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал окрестности Баффало лучшим местом его пребывания в Америке за время карьеры в НХЛ, а Торонто поставил на четвертую позицию из четырех.
— Если расставлять четыре места в Северной Америке, где вы играли, по местам с точки зрения комфорта лично для вас, что получится?
— На четвертом — Торонто.
— Вот как!
— Очень хороший красивый город, замечательные люди. Но как-то не прониклись я и моя семья канадской системой. Много сложностей. Там же медицина государственная. Дети заболели, записаться к врачу — два месяца ждать. Сопли у ребенка: «Два месяца ждите». Говорю: «Зачем мне через два месяца вести его на осмотр к лору? Либо гайморит уже начнется, либо все само пройдет». Какие-то такие бытовые мелочи портили впечатление от отличного места.
— И налоги большие.
— В Калифорнии тоже. И очень дорогая жизнь для людей. Хотя все очень красиво — но необоснованно дорого. Аризона или Калифорния? Наверное, Аризону на третье место поставлю, Калифорнию — на второе. Аризонский климат нам не очень подходил. Очень жарко и сухо. У меня никогда аллергии не было, а там вдруг началась. Хотя в Скоттсдэйле, где мы жили, все тоже красиво и чистенько. А на первом месте для меня — Баффало. У меня было такое впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу. Я там уединился с природой, у меня был какой-то самый большой душевный покой.
За «Баффало» 29-летний россиянин отыграл сезон-2022/23, в котором провел 68 матчей и набрал 14 (2+12) очков. Ранее Любушкин выступал за «Аризону» и «Торонто».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|48
|29
|19
|61
|2
|Каролина
|47
|27
|20
|59
|3
|Филадельфия
|49
|25
|24
|56
|4
|Нью-Джерси
|46
|24
|22
|51
|5
|Айлендерс
|48
|20
|28
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|45
|21
|24
|49
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|30
|18
|69
|2
|Флорида
|48
|30
|18
|64
|3
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|57
|4
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Монреаль
|48
|20
|28
|47
|7
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|8
|Оттава
|44
|18
|26
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|3
|Даллас
|48
|29
|19
|64
|4
|Нэшвилл
|48
|26
|22
|53
|5
|Сент-Луис
|47
|25
|22
|52
|6
|Аризона
|47
|23
|24
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|64
|3
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|57
|4
|Лос-Анджелес
|46
|22
|24
|53
|5
|Сиэтл
|48
|20
|28
|50
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|27.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|2 : 5
|27.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 3 Б
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|5 : 1
|27.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|27.01
|20:30
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|27.01
|22:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|83
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|69
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|48
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|32
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|9
|1.86