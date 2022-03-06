Две голевых передачи Ничушкина не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Калгари»

«Колорадо» проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Флэймз» Джонни Годро. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отличился результативной передачей в первом периоде.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две голевых передачи в этом матче.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 85 очками в 56 матчах, «Калгари» идет на второй строчке с 73 очками в 54 играх.

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«Колорадо» — «Калгари» — 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ландескуг — 30 (Ничушкин, Кадри), 0:42 — 1:0. Линдхольм — 26 (бол., Ткачак, Годро), 2:29 — 1:1. Бураковски — 18 (бол., Ньюхук, Ничушкин), 18:18 — 2:1. Линдхольм — 27 (Ткачак, Задоров), 19:24 — 2:2. Гудбрэнсон — 5 (Годро, Ткачак), 21:27 — 2:3. Маккиннон — 17 (Кадри, Макар), 29:40 — 3:3. Годро — 22 (Линдхольм), 60:37 — 3:4.

Вратари: Кемпер (Францоуз, 21:27, 60:37) — Владарж (60:37).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 35 (9+12+14+0) — 37 (14+11+11+1).

Наши: Ничушкин (19.35/2/0) — Задоров (17.08/4/+1).

6 марта. Денвер. Ball Arena. 18087 зрителей.