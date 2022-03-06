Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин вышел на четвертое место, Мэттьюс вышел в лидеры

Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2).

После этой игры на счету россиянина 34 гола, он опередил Кайла Коннора из «Виннипега» (33) и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль в игре с «Ванкувером» (4:6), теперь у него 39 шайб. Благодаря этому американец опередил Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (38) и возглавил таблицу лучших снайперов сезона.

На третьем месте в списке снайперов идет Крис Крайдер из «Рейнджерс», у которого 36 голов.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 39 шайб в 52 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 38 шайб в 56 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 36 шайб в 55 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 34 шайбы в 55 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 33 шайбы в 55 матчах