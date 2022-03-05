НХЛ, расписание и результаты матчей 5 и 6 марта: «Айлендерс» — «Сент-Луис», «Вашингтон» — «Сиэтл» и другие

«Вашингтон» Овечкина сыграет против «Сиэтла» в ночь на 6 марта в 3.00