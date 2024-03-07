«Анахайм» победил «Оттаву»

«Анахайм» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Райан Строум и Александер Киллорн. У гостей гол забил Марк Кастелич, ему ассистировал россиянин Артем Зуб.

«Анахайм» набрал 49 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Оттава» потерпела 5-е поражение подряд — 53 очка и 15-я строчка таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Оттава» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кастелич — 3 (Зуб, Хаймор), 2:44 — 0:1. Строум — 10 (Ватрано, Лисон), 24:42 — 1:1. Киллорн — 10 (Зеллвегер, Фаулер), 43:27 — 2:1.

Вратари: Достал — Сегорд (58:39 — 59:19, 59:27).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 16 (3+8+5) — 29 (8+4+17).

Наши: Минтюков (18.07/0/-1) — Зуб (19.24/3/0).

7 марта. Анахайм. Honda Center. 16000 зрителей.