Гол и голевая передача Марченко помогли «Колорадо» обыграть «Баффало»

«Колорадо» переиграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ — 5:3. Встреча прошла на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Иван Проворов отметился двумя результативными пасами.

Сезон-2023/24 стартует в среду, 11 октября. В своем первом матче «Эвеланш» сыграют с «Сан-Хосе» (15 октября), а «Баффало» встретится с «Рейнджерс» (13 октября).