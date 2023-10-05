«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси». Панарин сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей.

Сезон-2023/24 стартует в среду, 11 октября. «Рейнджерс» в своем первом матче сыграет на выезде против «Баффало» (13 октября), а «Девилз» дома встретятся с «Детройтом» (13 октября).