«Филадельфия»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Основная информация о клубе «Филадельфия Флайерз» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Филадельфия Флайерз»
Город: Филадельфия, штат Пенсильвания (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Джон Торторелла
Домашняя арена (вместимость): Уэллс Фарго Центр (19 511)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
«Филадельфия»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Филадельфия» выступает в НХЛ с сезона 1967 / 1968. За это время клуб выиграл два Кубка Стэнли (1973 / 1974 и 1974 / 1975).
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Флайерз» с 75 очками заняли 7-е место в Столичном дивизионе и стали 14-ми в Восточной конференции.
«Филадельфия»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Филадельфия» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездной игрой против «Колумбуса» на «Нэшнуайд-арене» в Колумбусе. Начало — в 2.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Флайерз» встретятся с «Вашингтоном» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).
«Филадельфия»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 2.00. «Коламбус» — «Филадельфия»
14 октября. 20.00. «Оттава» — «Филадельфия»
18 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»
20 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Эдмонтон»
22 октября. 3.00. «Даллас» — «Филадельфия»
25 октября. 6.00. «Вегас» — «Филадельфия»
27 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Миннесота»
28 октября. 20.00. «Филадельфия» — «Анахайм»
31 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»
Календарь матчей «Филадельфии» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Филадельфии»
Джон Торторелла (65 лет) начал тренерскую карьеру в 1986 году. Под его руководством «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли в 2004-м. Американский специалист дважды удостаивался приза лучшему тренеру года в НХЛ. В 2022 году возглавил «Филадельфию».
Российские хоккеисты «Филадельфии»
-
Егор Замула (защитник)
«Филадельфия»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -