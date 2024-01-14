«Коламбус» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» дома проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

За «Блю Джэкетс» дубль оформил Иван Проворов, еще по голу забили Кирилл Марченко и Эмиль Бемстрем. У «Кракен» забили Джордан Эберле, Джаред Макканн (дубль), Тай Картье, Оливер Бьеркстранд, Брайан Дюмулен и Эли Толванен.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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