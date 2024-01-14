«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Лайтнинг» дубль оформил Стивен Стэмкос, еще по голу забили Виктор Хедман, Калвин Де Хан и Брэндон Хэгел. У «Дакс» единственную шайбу забросил Фрэнк Ватрано.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте