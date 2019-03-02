"Коламбус" проиграл "Эдмонтону", Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменен

"Коламбус" уступил "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 0:4. Российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел на льду два первых периода, отразил 15 бросков из 19 и был заменен на Йоонаса Корписало. Три голевые передачи оформил Коннор Макдэвид, три очка (1+2) также набрал Леон Драйзайтль.

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин провел на льду 17 минут 26 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Эдмонтон" - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: Кассиан - 10 (Драйзайтль, Расселл), 6:27 - 0:1. Карри - 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 25:07 - 0:2. Драйзайтль - 40 (Макдэвид), 28:53 - 0:3. Чейссон - 18 (Макдэвид, Расселл), 34:26 - 0:4.

Вратари: Бобровский (Корписало, 40:00) - Коскинен.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 30 (10+11+9) - 24 (9+10+5).

Наши: Панарин (17.26/1/-1) - -.

2 марта. Коламбус. Nationwide Arena.