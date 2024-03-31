«Коламбус» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 73 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке с 60 очками в 74 играх.