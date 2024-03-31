«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Даллас» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ, у «Старз» 103 очка в 75 матчах.

«Сиэтл» идет на 12-й строчке с 73 очками в 73 играх.