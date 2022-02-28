Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.

В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин.

После этого матча «Питтсбург» с 74 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 55 очками — на девятой строчке.