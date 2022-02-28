Евгений Свечников признан второй звездой матча с «Аризоной»

Форвард «Виннипега» Евгений Свечников признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:3).

25-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой стал автор дубля Кайл Коннор, третья звезда — форвард «Койотс» Барретт Хэйтон.

В текущем сезоне Свечников провел 43 матча, в которых набрал 13 (5+8) очков.